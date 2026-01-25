Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha commentato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ha sottolineato come la squadra si sia preparata per dimostrare un atteggiamento diverso rispetto alla sfida dell'andata, evidenziando la volontà di ottenere un risultato positivo. Di Gregorio ha anche menzionato l’approccio di Spalletti, che mira sempre alla vittoria.

Michele Di Gregorio, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Michele Di Gregorio ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. Le sue parole: «Cosa è cambiato dall’ultima partita col Napoli?Abbiamo lavorato più tempo col mister su quello che ci chiede e sui concetti. Siamo una squadra diversa da quel giorno. Oggi ci teniamo a farlo vedere. Il Napoli è una squadra forte al di là delle assenze, lo sappiamo. Lo affronteremo come se fosse al completo, è la nostra mentalità. Spalletti vuole vincere sempre, sarà una partita come le altre da 3 punti che dovremo provare a vincere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio a Sky: «Ci teniamo a far vedere che la Juve è diversa dalla partita dell’andata. Spalletti vuole vincere sempre»

Thuram a Sky: «Sono felice per il risultato, è sempre bello vincere. Ecco che cosa ci ha detto Spalletti all’intervallo» Thuram, intervenuto a Sky, ha espresso soddisfazione per la vittoria della Juventus, sottolineando come sia sempre positivo conquistare i tre punti.

