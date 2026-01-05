Le relazioni difettose spesso sollevano domande sulla loro durata e sulla stima reciproca. È possibile mantenere un legame con qualcuno che non si rispetta o si stima poco? In questo testo si analizzeranno i rischi e le dinamiche di relazioni problematiche, offrendo spunti per riflettere sulla loro sostenibilità e sul valore del rispetto reciproco nei rapporti interpersonali.

B uongiorno Ester, ti scrivo forse nel momento più sbagliato perché immersa nella tristezza fino al midollo e quindi poco lucida. Hoho avuto una relazione intermittente da quasi 2 anni e mezzo. Dico così perché questa è l’ ennesima volta che se ne va e l’esperienza ormai dice che i miei “mai più” non sono affidabili. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Lui non è un narcisista o coso maligno o psicopatico o cose simili. Siamo due persone bizzarre entrambi, ma niente che viri verso il sadismo o la crudeltà. Perché se ne va? Perché non riesce a reggere certi commenti o critiche o reazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

