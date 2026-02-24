Buca profonda e pericolosa intorno a un tombino in via Cruillas

Una buca pericolosa si è formata intorno a un tombino in via Cruillas, nel quartiere omonimo a Palermo, a causa di lavori stradali non adeguatamente riparati. La voragine si è ampliata nel tempo, creando un rischio per pedoni e veicoli che passano di lì. La situazione richiede interventi rapidi per evitare incidenti e garantire la sicurezza sulla strada. La presenza della buca si fa notare a chi percorre la zona ogni giorno.

Segnalo la presenza di una buca nel manto stradale in via Cruillas, nel quartiere Cruillas a Palermo. La buca si trova sotto l'arco presente nella via, in corrispondenza di un tombino circolare metallico. L'asfalto è ceduto per diversi centimetri intorno al chiusino, crepe che si estendono per decine di centimetri. Il tombino emerge al centro della depressione, rendendo il passaggio scomodo e potenzialmente rischioso per veicoli (auto basse, moto, scooter) e pedoni, specialmente con pioggia o scarsa illuminazione. Allego foto che mostrano: l'arco e la stradina nel suo insieme; il dettaglio della buca con il tombino al centro; primi piani del cedimento dell'asfalto e della pozza formatasi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Buca profonda e pericolosa a Chieti Scalo: la segnalazioneUna buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni.

Una buca pericolosa in viale delle MagnolieUna buca grande e profonda si trova in viale delle Magnolie, all’incrocio con via Lombardia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Buca pericolosa in via Ciclovia dei parchi della Calabria: traffico rallentato e rischio per auto e moto; Buca stradale profonda all'uscita del parcheggio di via Fossato; Lipari, emergenza strade: buche-killer e arterie dissestate, si rischia grosso; Si apre una voragine in centro a Bollate.

Buca pericolosa in via Ciclovia dei parchi della Calabria: traffico rallentato e rischio per auto e motoLa buca è profonda e pericolosa, tanto da lasciare scoperta la base del tombino e parte della vecchia pavimentazione stradale. Nei giorni di intense piogge, la voragine si riempie d’acqua, rendendo il ... reggiotoday.it

Scivola durante un fuoripista, snowboarder soccorso sul bordo di una buca profonda 5 metriIl ragazzo, classe 1992, stava affrontando un tratto fuori dalle piste battute a circa 1500 metri di quota, quando è scivolato finendo sul margine della cavità naturale. Rimasto con lo snowboard ... nordest24.it

Snowboarder ceco salvato sul Canin dopo una caduta in una buca carsica profonda 5 metri. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com

SANTA FLAVIA: Pericolo sulla strada Statale 113 a causa di una buca che si trasforma in trappola ad ogni acquazzone Sulla Strada Statale 113, nel tratto che attraversa Santa Flavia, una profonda buca sull’asfalto continua a rappresentare un serio pericolo p - facebook.com facebook