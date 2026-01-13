Buca profonda e pericolosa a Chieti Scalo | la segnalazione
Una buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni. Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, la situazione rimane invariata. La mancanza di interventi ha suscitato preoccupazione tra chi vive nella zona, che ora chiede un intervento tempestivo da parte delle autorità per garantire sicurezza e tutela.
