Alla Fortezza da Basso apre Pitti Bimbo 102 oltre 100 collezioni e buyer da tutto il mondo

Alla Fortezza da Basso si apre Pitti Bimbo 102, l’appuntamento dedicato alle nuove tendenze dell’abbigliamento infantile. Oltre 100 collezioni provenienti da tutto il mondo si incontrano in questa manifestazione, che si distingue per un format in evoluzione, in linea con le esigenze di un mercato in continua trasformazione e dei consumatori più giovani.

L'amministratore delegato di Pitti Immagine, Napoleone: "Ci aspettiamo una risposta importante alla nuova impostazione dell’offerta espositiva" Cento collezioni, una forte impronta internazionale e un format che continua a rinnovarsi seguendo l’evoluzione del mercato e dei consumatori più giovani. Da mercoledì 21 a giovedì 22 gennaio torna alla Fortezza da Basso Pitti Immagine Bimbo 102, in scena al piano attico del padiglione centrale con oltre 100 collezioni AutunnoInverno 2026-27, di cui più del 65% provenienti dall’estero. Il salone dedicato alla moda kids mette insieme marchi di riferimento del settore, nuovi brand, progetti speciali e aree tematiche, confermando il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sui cambiamenti del kidswear.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Pitti Bimbo 2026: si apre a Firenze l’edizione numero 102. Oltre 100 collezioni, il 65% internazionaliA Firenze si apre la 102ª edizione di Pitti Bimbo 2026, un evento dedicato alla moda kids.

Leggi anche: Pitti, a gennaio saranno oltre i 700 brand presenti in Fortezza da Basso

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Bilancio positivo per Pitti Immagine Uomo 109 alla Fortezza da Basso; Pitti Uomo alla Fortezza, la moda maschile internazionale si presenta a Firenze; Protesta dei lavoratori di Alba alla Fortezza da Basso; E' partito Pitti Uomo 109: alla Fortezza da Basso l'epicentro della moda maschile internazionale.

Firenze, alla Fortezza da Basso torna Pitti Filati - Pitti Immagine Filati, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, torna alla Fortezza da Basso dal 21 al 23 gennaio 2026. Appuntamento con le collezioni ... 055firenze.it

A Pitti Filati le collezioni Primavera/Estate 2027 di 103 aziende - Al via il 21 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze l'edizione 98 di Pitti Filati, in programma fino a venerdì 23 gennaio con le collezioni di filati per la Primavera/Estate 2027 ideate dalle 103 a ... ansa.it

L’appuntamento è dal 21 al 23 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze. Il gruppo dei produttori pratesi in fiera è come sempre molto nutrito: 30 filature – una in più rispetto alla corrispondente edizione 2025 – alle quali si affiancano altre imprese del territorio - facebook.com facebook

Al via alla Fortezza da Basso di Firenze la nuova edizione della fiera internazionale dedicata alle collezioni maschili del prossimo autunno-inverno. Il punto sul settore alla cerimonia di inaugurazione C D·A bit.ly/serviziovideop… x.com