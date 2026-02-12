Tosse e bruciore per lo spray urticante | a scuola arrivano 5 ambulanze

Le lezioni sono state sospese questa mattina alla scuola media Carducci di Brescia, dopo che alcuni studenti hanno accusato bruciore agli occhi e tosse. Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, chiamate dai docenti preoccupati. I soccorritori hanno subito soccorso gli studenti colpiti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche sul motivo di quell’episodio. Al momento non si conoscono ancora i dettagli sulla provenienza dello spray al peperoncino.

Lezioni sospese e intervento massiccio dei soccorsi alla scuola media Carducci di Viale Piave a Brescia per una sospetta intossicazione da spray al peperoncino. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due automediche e i vigili del fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, giovedì 12 febbraio, dopo che alcuni alunni e docenti hanno accusato bruciore agli occhi e alla gola e lievi malesseri. Sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’episodio e individuare i responsabili. Oltre ai probabili provvedimenti disciplinari da parte dell’istituto, chi ha utilizzato lo spray rischia anche conseguenze penali: la legge italiana consente l’acquisto e il possesso di spray urticanti, ma ne limita l’uso ai soli casi di legittima difesa, e un utilizzo improprio può comportare l’applicazione di sanzioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Stamattina a Milano, circa un centinaio di persone tra studenti, docenti e collaboratori sono stati evacuati dalla scuola media Cardano, in via Giulio Natta, a causa di un'intossicazione provocata da uno spray urticante.

