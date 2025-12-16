Meloni assassina | a Livorno l’ennesimo rigurgito d’odio Sinistra muta mentre i tolleranti sfregiano il centro

A Livorno, si è verificato un nuovo episodio di odio con la comparsa di una scritta minacciosa su un muro del centro. La frase “Meloni assassina” è apparsa nel pomeriggio di martedì 16 dicembre, suscitando polemiche e preoccupazioni nella città. L'episodio si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale che coinvolge diverse fazioni e opinioni.

© Secoloditalia.it - «Meloni assassina»: a Livorno l’ennesimo rigurgito d’odio. Sinistra muta mentre i “tolleranti” sfregiano il centro La scritta « Meloni assassina» vergata in rosso è comparsa oggi, martedì 16 dicembre, su un muro lungo una centralissima Via di Castiglioncello, in provincia di Livorno. Una frase apparsa all’indomani di quella siglata Br – Spara a Giorgia – apparsa sulla sede della Lega di Busto Arsizio ed espressione dello stesso livore di quella spuntata il 7 dicembre sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca) Non c’è pace per il presidente del Consiglio. Ma soprattutto non sembra esserci argine alla deriva d’odio che, da nord a sud, continua a colpire Giorgia Meloni. La scritta Meloni assassina», vergata in rosso su un muro lungo una centralissima Via di Castiglioncello, in provincia di Livorno, arriva con lo stesso livore di quella del 7 dicembre sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca). Secoloditalia.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 'Meloni assassina', scritta choc in centro a Castiglioncello - La scritta "Meloni assassina" vergata in rosso è comparsa oggi, martedì 16 dicembre, su un muro lungo una centralissima via di Castiglioncello, in provincia di Livorno. msn.com

