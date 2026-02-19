Hackett infortunato | stop forzato per il playmaker della Virtus Bologna

L'infortunio di Hackett ha fermato il playmaker della Virtus Bologna durante la partita contro Napoli Basket, causando preoccupazione tra i tifosi. Durante il secondo quarto, Hackett si è infortunato dopo un contatto con un avversario e ha dovuto uscire dal campo in barella. La sua corsa in ospedale ha lasciato la squadra senza uno dei leader in campo. La partita è proseguita senza di lui, con i giocatori che hanno cercato di colmare la sua assenza. Hackett resta infortunato e si attende una diagnosi.

In campo una sfida tra Virtus Bologna e Napoli Basket si è svolta con momenti di tensione legati all'infortunio di una componente chiave. Il match ha offerto un quadro immediato sulle condizioni fisiche dei protagonisti e sulla gestione della squadra durante l'intervallo, con attenzione costante alle risposte del giocatore interessato. Durante la gara all'Inalpi Arena, Daniel Hackett ha accusato dolore a una gamba ed è uscito dal terreno di gioco prima della chiusura del primo tempo. Restando sotto osservazione, il team medico ha monitorato la situazione del giocatore mentre la formazione proseguiva con le risposte sul campo.