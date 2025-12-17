Estorsione ai danni di due donne | arresto in flagranza nel Siracusano
Un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza nel Siracusano per aver estorto denaro a due donne di Avola. Dopo mesi di minacce e pressioni, l’uomo ha richiesto somme di denaro per un presunto prestito mai concesso, mettendo a rischio la sicurezza delle vittime.
Mesi di minacce e richieste di denaro ad Avola Per diversi mesi un uomo di 52 anni ha sottoposto due donne di Avola, in provincia di Siracusa, a continue pressioni e minacce, pretendendo somme di denaro per un presunto prestito mai concesso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo aveva imposto interessi di natura usuraia, facendo lievitare un debito inesistente fino a 22 mila euro, con una rata mensile fissata a tremila euro. La trappola del falso consulente finanziario. Per avvicinare le vittime, il 52enne si sarebbe spacciato per un consulente finanziario, conquistando la loro fiducia e dando avvio alla richiesta di pagamenti sempre più onerosi.
