Indonesia frane e inondazioni a Sumatra | 631 morti e un milione di sfollati

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che hanno colpito Sumatra, in Indonesia, è salito a 631, con un milione di persone evacuate. Lo ha dichiarato l'agenzia per i disastri, secondo quanto riporta l'Afp. Le agenzie governative e le organizzazioni umanitarie si stanno affrettando a portare aiuti alle persone colpite, mentre i soccorritori cercano 472 persone ancora disperse.

