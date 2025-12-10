Asia alluvioni e frane | 1.800 morti e milioni di sfollati in Sri Lanka Indonesia e Thailandia
Le intense piogge monsoniche e le tempeste tropicali che hanno investito il Sud-Est asiatico da fine novembre hanno causato alluvioni e frane di vasta portata, provocando circa 1.800 decessi e lasciando milioni di sfollati in Sri Lanka, Indonesia e Thailandia. Questi eventi rappresentano alcune delle catastrofi più gravi degli ultimi anni, evidenziando l’impatto crescente del cambiamento climatico nella regione.
(Adnkronos) – Le piogge monsoniche e le tempeste tropicali che hanno colpito il Sud-Est asiatico dalla fine di novembre hanno provocato un’ondata di alluvioni e frane tra le più gravi degli ultimi anni, aggravate dagli effetti del cambiamento climatico. Secondo stime ufficiali e di agenzie umanitarie, oltre 1.800 persone sono morte in Indonesia, Sri Lanka, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Alluvioni in Asia: Save the Children, corsa delle squadre di soccorso per portare beni e supporto alle famiglie isolate. In alcune aree le condizioni sono simili a quelle dello tsunami del 2004. - facebook.com Vai su Facebook
Alluvioni in Asia: oltre 1.100 morti tra Indonesia e Sri Lanka Vai su X
Il bilancio delle alluvioni e delle frane in Asia sale a più di mille morti - Il 1 dicembre il bilancio delle alluvioni e delle frane che hanno colpito quattro paesi asiatici – Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malaysia – è salito a più di mille morti e centinaia di dispersi. Scrive internazionale.it
