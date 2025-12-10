Asia alluvioni e frane | 1.800 morti e milioni di sfollati in Sri Lanka Indonesia e Thailandia

Le intense piogge monsoniche e le tempeste tropicali che hanno investito il Sud-Est asiatico da fine novembre hanno causato alluvioni e frane di vasta portata, provocando circa 1.800 decessi e lasciando milioni di sfollati in Sri Lanka, Indonesia e Thailandia. Questi eventi rappresentano alcune delle catastrofi più gravi degli ultimi anni, evidenziando l’impatto crescente del cambiamento climatico nella regione.

