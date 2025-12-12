Lotta allo sfruttamento nei campi Nel mirino i beni del ‘caporale’ Maxi sequestro da 650mila euro

Un maxi sequestro da 650mila euro mira a contrastare lo sfruttamento nei campi e le attività illecite legate al caporale. L'indagine ha scoperto come il denaro proveniente dall'intermediazione illegale di manodopera abbia permesso la costruzione di un consistente patrimonio, evidenziando l'importanza delle operazioni di contrasto a queste pratiche illecite.

Con il denaro ricavato dall’attività di intermediario illecito di manodopera per il lavoro nei campi, si era costruito un patrimonio non da poco. I numeri forniti dalla questura parlano infatti di circa 650mila euro tra rapporti finanziari, società e una casa ad Argenta. Un valore ingente, finito al centro di un provvedimento della sezione misure di prevenzione del tribunale di Bologna che, a seguito della proposta avanzata a suo tempo dal questore Salvatore Calabrese (da qualche giorno non più in servizio a Ferrara), ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca dei beni in questione, oltre all’amministrazione giudiziaria di due aziende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo sfruttamento nei campi. Nel mirino i beni del ‘caporale’. Maxi sequestro da 650mila euro

