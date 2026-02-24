Bpm cambia lo statuto Anche Agricole dà l’ok

Il Banco Bpm ha modificato il proprio statuto dopo aver ottenuto il via libera dalla Bce, che ha già dato l'autorizzazione. La decisione deriva dalla necessità di aggiornare la governance, in vista del rinnovo previsto per la prossima primavera. Durante l’assemblea, oltre il 95% dei soci ha approvato le nuove modifiche. Anche Agricole ha dato il suo consenso, rafforzando il percorso di riforma. La modifica entrerà in vigore a breve.

L'assemblea straordinaria del Banco Bpm ha approvato a larga maggioranza (il 95,4% dei voti) le modifiche statutarie già autorizzate dalla Bce in vista del rinnovo della governance in primavera. Lo statuto viene così armonizzato alle nuove previsioni della Legge Capitali in materia di lista del cda, con l'assegnazione fino a un massimo di sei posti alle minoranze azionarie su un totale di 15 membri. Il cambio va incontro anche alle esigenze del Crédit Agricole che con il 20% del capitale ora rivendica più spazio nel Consiglio. All'approvazione di ieri, che necessitava dei due terzi dei sì, ha concorso anche la banque verte, proiettata al 25% e con già in tasca l'autorizzazione della Bce a salire fino al 30 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Banco Bpm approva il nuovo statuto con l’ok anche del socio Crédit Agricole, in vista l’assemblea dei soci per rinnovare il cdaBanco Bpm ha approvato il nuovo statuto dopo aver ricevuto il via libera anche del socio Crédit Agricole, in vista dell'assemblea che eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione. Leggi anche: Crédit Agricole - Banco BPM, richiesti da Parigi 4 posti nel Cda di Piazza Meda e possibile nomina dg e presidente Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bpm cambia lo statuto. Anche Agricole dà l’ok; Banco BPM, via libera dall'Assemblea al nuovo Statuto: la governance si adegua alla Legge Capitali; Banco Bpm, sì dall'assemblea al nuovo statuto: giovedì il cda sulla lista del board; Banco Bpm: da assemblea soci ok a modifiche statuto per Legge Capitali (RCO). Banco Bpm, sì dall’assemblea al nuovo statuto: giovedì il cda sulla lista del boardAll’assise ha partecipato il 65% del capitale: il 95,38% ha dato voto favorevole. Ok da Crédit Agricole e Blackrock, astenuto Davide Leone ... corriere.it Bpm, approvate le nuove regole ma la lista cda è incertaVia libera dall’assemblea dei soci di Banco Bpm alle modifiche statutarie recepite con la nuova Legge Capitali. Con un’affluenza del 65% del capitale il voto favorevole è arrivato dal 95,4% dei presen ... repubblica.it Ciao a tutti. È giunto il momento di cambiare il mio amatissimo Huawei mate 10, perch certe app non sono più compatibili. Chiedo consigli. Voglio rimanere con android, budget 200/250 euro. Non mi interessa il comprato fotocamera. Ma semplicemente che a - facebook.com facebook