Crédit Agricole - Banco BPM richiesti da Parigi 4 posti nel Cda di Piazza Meda e possibile nomina dg e presidente

In vista del rinnovo il 26 aprile del Cda di Banco BPM, Credit Agricole vorrebbe 4 consiglieri nel Cda, Castagna nel prossimo triennio dovrà sciogliere il nodo di un'operazione straordinaria, Anima resta in attesa del nuovo Ceo Novità nella trattativa tra Banco BPM e Credit Agricole in vista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crédit Agricole - Banco BPM, richiesti da Parigi 4 posti nel Cda di Piazza Meda e possibile nomina dg e presidente

