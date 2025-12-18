Borse di studio mancano 47 milioni | gli studenti protestano davanti al Pirellone
Gli studenti lombardi scendono in piazza davanti al Pirellone per difendere il diritto allo studio. Con una manifestazione organizzata da diverse associazioni universitarie, chiedono più fondi e protestano contro i tagli alle borse di studio previsti dalla finanziaria e dal bilancio regionale, evidenziando la mancanza di 47 milioni di euro necessari per sostenere il percorso formativo di tanti giovani.
Manifestazione davanti alla Regione Lombardia per il diritto allo studio, mercoledì sera, da parte di alcune organizzazioni di universitari, per protestare contro i tagli alle borse di studio previsti dalla finanziaria e dal bilancio regionale. Non un problema di oggi: da tempo si parla di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Bilancio regionale, allarme diritto allo studio: “Mancano 47 milioni per coprire tutte le borse”.
