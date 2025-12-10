Borse di studio agli studenti da otto o più

Il Comune ha premiato gli studenti meritevoli con borse di studio dedicate a ragazzi di almeno otto anni di scuola. La cerimonia, svoltasi presso la torre del Pendolasco, ha visto la consegna di riconoscimenti agli studenti eccellenti delle scuole medie e superiori, riconoscendo il loro impegno e il percorso di studi.

Il Comune premia gli studenti migliori. Si è tenuta nei giorni scorsi, nella torre del Pendolasco, una semplice ma significativa cerimonia per la consegna delle borse di studio ai ragazzi meritevoli che studiano alle medie e alle superiori. Ragazze e ragazzi che hanno conseguito la media dei voti pari o superiore a otto. A tutti loro, accompagnati dai genitori, è stato consegnato un simpatico attestato di merito oltre a un assegno. Per la secondaria di primo grado (medie) premiati Caterina Rocca (250 euro), Francesco Merisio (200 euro) e Marta Erbizzi (150 euro) mentre per la secondaria di secondo grado (superiori) Francesca Lanzetti (350 euro), Eleonora Nobili (300 euro) e Alessandro Codega (250 euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borse di studio agli studenti da otto o più

INPS, Borse di studio Supermedia 2025: pubblicato il [Bando]

Al via la Next Gen Summer School, erogate 11 borse di studio

Venti borse di studio ai migliori talenti della musica del Mezzogiorno: tra i vincitori anche due giovani irpini

BORSE DI STUDIO 2025 | 38 GLI STUDENTI MERITEVOLI DI PALAZZOLO PREMIATI DALLE MEDIE ALLE SUPERIORI Si è tenuta nel pomeriggio di domenica 7 dicembre alla Casa della Musica la dodicesima edizione della Cerimonia di Conferimento delle - facebook.com Vai su Facebook

Borse di studio agli studenti da otto o più - Si è tenuta nei giorni scorsi, nella torre del Pendolasco, una semplice ma ... Da ilgiorno.it