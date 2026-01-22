Turismo terzo forum internazionale a Milano al via domani con il ministro Santanchè Focus sui piccoli comuni

Domani si apre a Milano il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal Ministero e realizzato con Enit Spa, presso il Palazzo del Ghiaccio. L'evento, che si svolgerà fino a dopodomani, si concentrerà sui piccoli comuni italiani, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle località meno conosciute del paese.

È conto alla rovescia per il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal ministero del Turismo e realizzato con Enit Spa, in programma domani e dopodomani al Palazzo del Ghiaccio di Milano, a partire dalle ore 14 ( qui il programma completo). In apertura dell’evento, alle 13.30, la ministro del Turismo Daniela Santanchè terrà un punto stampa per illustrare le prospettive del settore, con particolare attenzione al boom registrato nel 2025, ai dati e al rapporto sui piccoli comuni, curato dal ministero del Turismo. Il Forum sarà incentrato sul tema dell’ undertourism, con il coinvolgimento di ospiti istituzionali, sindaci e rappresentanti delle associazioni di categoria.🔗 Leggi su Ildenaro.it A Milano la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo. Obiettivo: rafforzare il ruolo dell’ItaliaA Milano si svolge la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, ospitato presso il Palazzo del Ghiaccio. Leggi anche: Il ministro Santanché all'Aurum per gli “Stati generali del turismo dei territori 2025” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Turismo, arriva a Milano il terzo Forum Internazionale con Santanchè, Meloni, La Russa, Piantedosi Undertourism, la sfida dell’Italia da scoprire; Terzo Forum Internazionale del Turismo, ecco il programma dell’evento -; Turismo, arriva a Milano il Terzo Forum Internazionale; A Milano il terzo Forum internazionale del turismo. 23 e 24 gennaio. A Milano il terzo Forum internazionale del turismo. 23 e 24 gennaioA Milano il terzo Forum internazionale del turismo. 23 e 24 gennaio Quest’edizione si focalizzerà sul tema dell’undertourism ... travelquotidiano.com A Milano il 3° forum internazionale del turismo dal 23 gennaio: il programma definitivoFonte: Qualitytravel.it. Milano ospiterà venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026, al Palazzo del Ghiaccio, la terza... L'articolo originale, consultabile qui A Milano il 3° Forum internazionale del Turism ... msn.com ANBBA protagonista al Forum Internazionale del Turismo di Milano Il Presidente Johnny Malerba partecipa al Terzo Forum Internazionale del Turismo, in programma il 23 e 24 gennaio 2026 a Milano, uno degli appuntamenti istituzionali più rilevanti per il fut - facebook.com facebook Turismo, arriva a Milano il Terzo Forum Internazionale Scopri il programma ministeroturismo.gov.it/turismo-arriva… #meravigliagliopen x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.