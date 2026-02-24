Bormio 60mila visitatori al Villaggio Coldiretti Valtellina

Il Villaggio Coldiretti Valtellina ha attirato oltre 60.000 visitatori in 19 giorni, grazie a una vasta offerta gastronomica e a eventi speciali. Durante l'iniziativa, sono state servite 70 tonnellate di cibo, tra cui 15.000 porzioni di pizzoccheri, e si è tenuto il battesimo ufficiale della nuova Mela Bernina. La manifestazione si è svolta nel centro di Bormio, coinvolgendo numerosi cittadini e turisti. La fine dell’evento segna il successo di questa grande iniziativa.

Nei 19 giorni in piazza V Alpini 15mila pasti e 8.500 assaggi nei cooking show e poi il debutto della Mela Bernina: "Successo record" Per quasi tre settimane l'area si è trasformata in un grande "polo del gusto", tra mercato agricolo, ristorazione, street food, show cooking, eventi e spazi didattici per bambini. "Per 19 giorni consecutivi il Villaggio ha rappresentato un vero e proprio polo del gusto, offrendo un'esperienza immersiva tra mercato agricolo, area tavola e street food, show cooking, eventi e spazi didattici dedicati ai più piccoli", commentano il presidente e il direttore di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini e Giancarlo Virgilio.