Bormio ospita il Villaggio Coldiretti Valtellina in vista delle Olimpiadi

Bormio si trasforma per due settimane nel centro dell’agricoltura lombarda e valtellinese, grazie all’apertura del Villaggio Coldiretti Valtellina. L’evento coincide con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando in città esposizioni, iniziative e prodotti del territorio. La manifestazione attira visitatori e appassionati, che possono scoprire da vicino le eccellenze locali e il lavoro degli agricoltori della zona.

Bormio diventa per due settimane il palcoscenico dell'agricoltura lombarda e valtellinese, con l'apertura del Villaggio Coldiretti Valtellina in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Dal 4 al 22 febbraio, in piazza V Alpini, nel cuore del paese, si alzerà un'ampia struttura dedicata alla valorizzazione del cibo di qualità, al lavoro dei contadini e alla tradizione enogastronomica del territorio. L'iniziativa, frutto di una collaborazione tra Coldiretti Sondrio, Provincia di Sondrio, Camera di Commercio, Comune di Bormio e diversi consorzi di tutela, non è solo un evento temporaneo, ma ambisce a diventare un'eredità duratura per il territorio.

