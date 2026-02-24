Bormio 60mila visitatori al Villaggio Coldiretti Valtellina | servite 70 tonnellate di specialità

Il Villaggio Coldiretti Valtellina ha attirato oltre 60.000 visitatori in 19 giorni, grazie alla proposta di specialità locali e alla nuova Mela Bernina. L’evento ha servito 70 tonnellate di cibo, tra cui 15.000 porzioni di pizzoccheri, e ha visto il debutto ufficiale di questa varietà di mela. La presenza massiccia di pubblico e la varietà di iniziative hanno trasformato piazza V Alpini nel cuore di Bormio in un punto di ritrovo molto frequentato.

Nei 19 giorni in piazza V Alpini 15mila pasti e 8.500 assaggi nei cooking show e poi il debutto della Mela Bernina: "Successo record" Per quasi tre settimane l’area si è trasformata in un grande "polo del gusto", tra mercato agricolo, ristorazione, street food, show cooking, eventi e spazi didattici per bambini. "Per 19 giorni consecutivi il Villaggio ha rappresentato un vero e proprio polo del gusto, offrendo un’esperienza immersiva tra mercato agricolo, area tavola e street food, show cooking, eventi e spazi didattici dedicati ai più piccoli", commentano il presidente e il direttore di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini e Giancarlo Virgilio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Bormio ospita il Villaggio Coldiretti Valtellina in vista delle OlimpiadiBormio si trasforma per due settimane nel centro dell’agricoltura lombarda e valtellinese, grazie all’apertura del Villaggio Coldiretti Valtellina. Leggi anche: L’anno d’oro di arte e musei. Superati i 60mila visitatori . Palazzo Buonaccorsi al top