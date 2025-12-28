L’anno d’oro di arte e musei Superati i 60mila visitatori Palazzo Buonaccorsi al top

I musei maceratesi sono stati visitati quest’anno da più di 60mila persone. Dal 2020, di anno in anno, la crescita dei numeri delle visite è stata costante. Un dato significativo che fa bene sperare per il turismo della città. Entrando più nel dettaglio dei numeri emerge che Palazzo Buonaccorsi nel 2025, fino al 30 novembre, ha raccolto più di 22mila visitatori ed è seguito, tra i siti di Macerata musei, dallo Sferisterio, che ne ha fatti registrare quasi 17mila, e dalla torre civica in piazza della Libertà, con oltre 10mila presenze. Buoni dati sono stati registrati anche per gli altri musei della rete: all’Ecomuseo di Villa Ficana, all’Helvia Recina, alla Mozzi Borgetti, al Museo di storia naturale e al Mubi i visitatori sono stati migliaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

