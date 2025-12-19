Impact 18.122025 Il trionfo del Team TNA e la ribalta di Arianna Grace

Nella serata di iMPACT, l’attenzione è tutta sulla battaglia epica tra 20 wrestler, un momento cruciale per determinare il prossimo sfidante di Frankie Kazarian. L’evento si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel percorso di Arianna Grace e del Team TNA, pronti a lasciare il segno in questa competizione avvincente e ricca di suspense.

#1 CONTENDER 20-MAN BATTLE ROYAL (2,5 5) La puntata odierna di iMPACT si apre con la Battle Royal a 20 uomini volta a decretare il prossimo primo sfidante al titolo di Frankie Kazarian. Una buona contesa, nel suo complesso sufficiente, la quale ci mostra un ottima prova da parte di Bear Bronson che trionfa al suo secondo match nella federazione (il primo nel 3 vs 3 del Countdown to Final Resolution). VINCITORE E NUOVO # CONTENDER AL TNA WORLD TITLE: BEAR BRONSON ANGEL WARRIORS vs TESSA BLANCHARD & MILA MOORE (2,5 5) Dopo un promo backstage del Team TNA in merito al main event odierno e dopo un intervista di Gia Miller al nuovo primo sfidante di Kaz, torniamo all'azione.

