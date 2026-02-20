Civitavecchia Poesie di Francesco Giro | un pomeriggio sulle ali della parola

A Civitavecchia, il libro “Poesie” di Francesco Giro è stato presentato alla Biblioteca comunale “Alessandro Cialdi”. L’evento ha attirato un pubblico appassionato, desideroso di scoprire le nuove opere dell’autore. Giro ha condiviso alcune poesie, spiegando come le sue parole siano nate dall’osservazione quotidiana e dai ricordi. L’incontro si è concluso con un dibattito tra i partecipanti, interessati a conoscere meglio il processo creativo dell’autore.

Civitavecchia, 20 febbraio 2026 – La Biblioteca comunale “ Alessandro Cialdi ” ha ospitato la presentazione di “ Poesie ” di Francesco Giro, appuntamento partecipato e denso di contenuti, costruito come un percorso tra realtà e scrittura. Con l’autore hanno dialogato Emanuela Mari, consigliere regionale, e Alessio de Sio, ex sindaco di Civitavecchia e presidente dell’associazione Smart. La raccolta, proposta anche nella seconda edizione arricchita da nuovi testi, alterna sguardo civile e dimensione privata. Nei versi trovano spazio questioni che segnano il nostro tempo: fragilità e disabilità, violenza di genere, degrado urbano, criminalità organizzata, sicurezza sulle strade, malattie degenerative, fino al tema della donazione d’organo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: San Gemini, Francesco Giro presenta ‘Poesie’: “Il sentimento senza immagine sarebbe vuoto” Leggi anche: Caltanissetta, associazione “Sulle ali della musica” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Francesco Molinari è partito all’attacco e con un primo giro in 65 colpi (-7) si porta provvisoriamente al comando dell’Hero Dubai Desert Classic, in scena all’Emitates Golf Club Quarto posto per Andrea Pavan con 69 (-3) #dubai #francescomolinari #dubaides - facebook.com facebook