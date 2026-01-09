Serie B Nazionale La T Gema vola sulle ali della ’sorpresa’ Vedovato | I segreti? Spogliatoio unito e clima invidiabile

La T Gema sta sorprendendo in Serie B Nazionale, grazie a un ambiente compatto e un clima positivo. Vedovato, allenatore del team, sottolinea come lo spirito di gruppo e la coesione siano alla base dei risultati. Un percorso che dimostra come un insieme di fattori può valorizzare il talento e trasformare una squadra inaspettata in una protagonista.

Il "brutto anatroccolo" è diventato un cigno. O forse un cigno lo è sempre stato, serviva solo l’ambiente giusto per farlo emergere. Fatto sta che da un paio di mesi a questa parte Jacopo Vedovato è l’uomo in più de La T Tecnica Gema Montecatini, nuova capolista del Girone A di Serie B: il lungo ex Pielle, Udine e San Vendemiano ha sfoderato una solidità e una continuità di rendimento invidiabili. Difficile che vada sotto la sufficienza anche nelle giornate no e quando la squadra vince spesso è il migliore in campo, o poco ci manca. Il successo nel big match contro Vigevano in tal senso non ha costituito un’eccezione alla regola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

