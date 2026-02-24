Bonus treno per i parenti dei detenuti insorgono i sindacati di polizia penitenziaria | Noi dimenticati

Il bonus treno per i parenti dei detenuti ha scatenato le proteste dei sindacati di polizia penitenziaria, che denunciano di essere lasciati fuori dalla misura. La Regione Siciliana ha deciso di rimborsare le spese di viaggio dei familiari dei detenuti, ma non ha previsto alcun sostegno per gli agenti coinvolti nelle trasporti o nelle sorveglianze. Questa disparità alimenta le critiche e le richieste di equità. I rappresentanti sindacali chiedono maggiore attenzione alle loro esigenze.

L'accordo tra Regione e Trenitalia fa scoppiare la protesta: "Schiaffo ai servitori dello Stato, carenze logistiche anche per gli agenti. Sono state invertite le priorità" Il "bonus treno" provoca la reazione dei sindacati di polizia penitenziaria. La polemica nasce a proposito del provvedimento della Regione Siciliana, che ha istituito un rimborso per le spese di viaggio dei familiari dei detenuti. Il segretario Aldo Di Giacomo e il segretario nazionale del Cnpp Maurizio Mezzatesta denunciano una gestione delle risorse pubbliche che dimentica chi il carcere lo vive per dovere istituzionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Condotta antisindacale del provveditore del nord-ovest nei confronti della polizia penitenziaria, il Ministero condannato a risarcire i sindacatiIl tribunale di Torino ha stabilito che il Ministero della Giustizia deve risarcire i sindacati di polizia penitenziaria per le spese legali sostenute a causa di una condotta antisindacale del provveditorato regionale del Nord-Ovest, guidato da Mario Galati.

Carceri, voucher ferroviario ai parenti dei detenuti per le visite periodicheLa Regione siciliana ha deciso di offrire voucher ferroviari ai parenti dei detenuti in difficoltà economiche, per facilitare le visite periodiche.

