Carceri voucher ferroviario ai parenti dei detenuti per le visite periodiche

La Regione siciliana ha deciso di offrire voucher ferroviari ai parenti dei detenuti in difficoltà economiche, per facilitare le visite periodiche. La causa deriva dalla necessità di sostenere le famiglie nel raggiungere le carceri dell’isola, spesso lontane e costose da attraversare. L’accordo, firmato con Trenitalia e il garante dei diritti, prevede l’assegnazione di voucher nominativi di un certo valore. Il progetto mira a migliorare l’accesso alle visite per i familiari più in difficoltà.

Un aiuto ai familiari dei detenuti in difficoltà economiche per raggiungere le carceri siciliane. La Regione siciliana, insieme al garante per la tutela dei diritti dei detenuti e a Trenitalia, ha presentato a Palazzo d’Orléans un accordo che prevede l’erogazione di voucher nominativi del valore di 50 euro per l’acquisto di biglietti ferroviari destinati ai parenti aventi diritto ai colloqui. Alla firma erano presenti il presidente della Regione Renato Schifani, il garante Antonino De Lisi e il direttore regionale Trasporto Sicilia di Trenitalia, Pasquale Cammisa. “Oggi – ha detto Schifani – presentiamo un accordo di grande valenza sociale, senza precedenti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

