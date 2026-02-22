bonus tende da sole 2026 con enea e senza ristrutturazione i requisiti

Il bonus tende da sole 2026 è stato introdotto per incentivare l’installazione di schermature solari esterne. La detrazione fiscale Irpef del 50% (o 36%) copre acquisti e posa in opera, anche senza ristrutturazione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli edifici, favorendo interventi che riducono i consumi energetici. La misura interessa proprietari di case e aziende interessate a migliorare il comfort abitativo. È possibile usufruire del bonus anche senza coinvolgere enti pubblici o Enea.

Detrazione fiscale Irpef del 50% (o del 36% a seconda dei casi) per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari esterne: stiamo parlando del bonus tende da sole 2026, attraverso il quale vengono incentivati gli interventi che servono a migliorare l’efficienza energetica. Il tetto massimo di spesa è stato fissato a 60.000 euro per unità immobiliare, mentre l’agevolazione è fruibile in 10 rate annuali di pari importo. La misura è stata confermata anche per il 2026. Per accedervi è necessario effettuare i pagamenti attraverso un bonifico parlante e ed è necessario trasmettere i dati all’ Enea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

