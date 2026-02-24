Bonus ferroviario due le linee che a gennaio 2026 non hanno raggiunto soglia affidabilità
Il bonus ferroviario viene sospeso perché due linee a gennaio 2026 non hanno rispettato gli standard di affidabilità. La causa principale riguarda frequenti ritardi e cancellazioni che hanno disturbato i viaggi dei pendolari. Questi disservizi hanno portato a critiche da parte degli utenti e all’intervento delle autorità. Le compagnie coinvolte hanno promesso interventi migliorativi, ma i problemi persistono. La situazione resta sotto osservazione e si attendono sviluppi concreti.
Arezzo, 24 febbraio 2026 – . Sono due le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di gennaio 2026 non hanno raggiunto l'indice di affidabilità del 98% prevista dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia. Si tratta della linea Firenze-Borgo San Lorenzo (via Pontassieve) e della linea Siena-Chiusi. Gli abbonati ferroviari di queste due linee hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il 'bonus abbonati', una speciale riduzione sull'acquisto del prossimo titolo di viaggio.
