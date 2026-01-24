Bonus Bollette 2026 | cresce il numero di famiglie che possono risparmiare Ecco la nuova soglia Isee
Con l'inizio del 2026, aumenta il numero di famiglie che possono beneficiare del Bonus Bollette, grazie all'aggiornamento delle soglie ISEE. Questa misura permette di ridurre i costi delle utenze domestiche, offrendo un sostegno concreto alle famiglie a basso reddito. Di seguito, vengono illustrate le nuove soglie e le modalità di accesso, per facilitare l’accesso a questa forma di risparmio.
Con l’arrivo del nuovo anno, si aprono nuove opportunità di risparmio per i cittadini italiani sul fronte delle utenze domestiche. L’ Arera ha ufficialmente aggiornato i parametri per accedere ai bonus sociali, innalzando la soglia di sbarramento del reddito. Questo adeguamento, figlio di un calcolo automatico legato all’inflazione e al costo della vita degli ultimi tre anni, permette a una platea più vasta di respirare sotto il peso delle scadenze mensili. La novità principale del 2026 riguarda il limite Isee ordinario, che passa dai vecchi 9.530 euro a 9.796 euro. Per le famiglie numerose, ovvero quelle con almeno quattro figli a carico, il tetto rimane invece fissato a 20. 🔗 Leggi su Cultweb.it
