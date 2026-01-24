Con l'inizio del 2026, aumenta il numero di famiglie che possono beneficiare del Bonus Bollette, grazie all'aggiornamento delle soglie ISEE. Questa misura permette di ridurre i costi delle utenze domestiche, offrendo un sostegno concreto alle famiglie a basso reddito. Di seguito, vengono illustrate le nuove soglie e le modalità di accesso, per facilitare l’accesso a questa forma di risparmio.

Con l’arrivo del nuovo anno, si aprono nuove opportunità di risparmio per i cittadini italiani sul fronte delle utenze domestiche. L’ Arera ha ufficialmente aggiornato i parametri per accedere ai bonus sociali, innalzando la soglia di sbarramento del reddito. Questo adeguamento, figlio di un calcolo automatico legato all’inflazione e al costo della vita degli ultimi tre anni, permette a una platea più vasta di respirare sotto il peso delle scadenze mensili. La novità principale del 2026 riguarda il limite Isee ordinario, che passa dai vecchi 9.530 euro a 9.796 euro. Per le famiglie numerose, ovvero quelle con almeno quattro figli a carico, il tetto rimane invece fissato a 20. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bonus Bollette 2026: cresce il numero di famiglie che possono risparmiare. Ecco la nuova soglia Isee

Bonus bollette luce, gas e acqua: Arera aumenta la soglia Isee dal 2026A partire dal 2026, Arera ha aggiornato la soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali relativi a luce, gas, acqua e rifiuti.

Nuovo tetto Isee per i Bonus bollette 2026: la soglia aumenta a 9.796 euro e la platea aumentaA partire dal 1° gennaio 2026, la soglia ISEE per accedere ai Bonus bollette sociali è stata aumentata a 9.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bonus sociali per le bollette di gas e luce, i nuovi importi per il 2026; Tutti i bonus del 2026; Bonus sociali: Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua, luce, gas e rifiuti; Isee 2026: cambia la soglia per accedere ai bonus sociali su luce, gas, acqua e rifiuti. Come ottenere gli sconti.

Bollette sempre più pesanti, ma il bonus cresce di pochi euro e scatena le protesteI numeri fotografano un fenomeno tutt’altro che marginale. Secondo i dati Arera, nel 2024 i bonus elettrico e gas sono stati erogati a 4.521.464 nuclei familiari. Per quanto riguarda invece rifiuti e ... giornalelavoce.it

Bonus bollette 2026: chi ha diritto allo scontoCon l’inizio del nuovo anno, il sistema dei bonus sociali su luce, gas e acqua resta uno dei principali strumenti di tutela per le famiglie in difficoltà economica e per chi affronta gravi ... canicattiweb.com

Bonus bollette, Arera alza la soglia Isee. Ecco come ottenerlo x.com

**SOCIETÀ: Bonus bollette 2026, ecco chi rientra con la nuova soglia ISEE** Dal 1° gennaio 2026, aumenta la soglia ISEE per accedere ai bonus sociali sulle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. Una misura che amplia, seppur di poco, la platea dei beneficiari - facebook.com facebook