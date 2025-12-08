Dick Van Dyke alla soglia dei 100 anni | Ecco i due segreti che mi hanno aiutato a vivere così a lungo
L'attore e performer di Mary Poppins ha raccontato in un'intervista due abitudini che potrebbero aver contribuito alla sua longeva esistenza. Dick Van Dyke ha svelato in un'intervista alcune delle sue abitudini che, secondo lui, potrebbero essere state importanti e averlo in qualche modo aiutato a raggiungere i 100 anni, che l'attore compirà il prossimo 13 dicembre. La star di Mary Poppins è conosciuto in tutto il mondo per il doppio ruolo di Bert e del signor Dawes nel live action disneyano al fianco di Julie Andrews e ora che sta per diventare centenario ha confessato ciò che a suo dire potrebbe aver contribuito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
