Bonolis ammette | Bastoni ha simulato ma il calcio è anche un gioco d’inganni Gli juventini li capisco perché…

Paolo Bonolis ha commentato che Bastoni ha simulato durante la partita, spiegando che il calcio è anche un gioco di inganni. La sua dichiarazione nasce dall’episodio accaduto nell’incontro tra Inter e Juventus, che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Bonolis, tifoso interista, ha detto di comprendere i tifosi bianconeri, sottolineando come nel calcio spesso si ricorre a stratagemmi. La vicenda resta al centro dell’attenzione.

Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’Olimpico Milan, Allegri lascia il club a fine stagione? La clamorosa rivelazione di Criscitiello sul futuro del tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Ha simulato anche Brignone: l'impietoso confronto col caso Bastoni e le meschinità del calcioBrignone ha imitato il caso Bastoni, evidenziando come nel calcio si ricorra spesso alla simulazione per ottenere vantaggi ingiusti.

Kalulu Bastoni, Vaciago analizza: «L’unico che non ha combinato niente, non può giocare. Bastoni, che ha simulato e poi esultato…»Guido Vaciago critica duramente Bastoni e Kalulu, coinvolti in comportamenti discutibili durante la partita.