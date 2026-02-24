Bolzano vola al MoMA | Klaus Zambiasi porta Luna Rossa a New York 4

Klaus Zambiasi porta “Luna Rossa” al MoMA di New York, grazie a una selezione internazionale. La sua opera, realizzata con tempera su carta nel 2000, sarà proiettata al prestigioso museo il 19 giugno, durante la presentazione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea della Giunti Editore. La scelta di esporre il lavoro dell’artista altoatesino deriva dalla sua capacità di unire tradizione e innovazione. La proiezione avviene nel contesto di una rassegna dedicata all’arte contemporanea.

Dalle montagne altoatesine al cuore pulsante dell’arte mondiale. Il prossimo 19 giugno, l’opera “Luna Rossa” (tempera su carta, 24×34 cm, 2000) dell’artista altoatesino Klaus Zambiasi sarà esposta in videoproiezione al Museum of Modern Art di New York City, in occasione della presentazione dell’ Atlante dell’Arte Contemporanea della Giunti Editore. Un evento che segna una pagina storica per Bolzano e per l’intero Alto Adige: Zambiasi potrebbe infatti essere il primo pittore altoatesino a vedere una propria opera presentata nel prestigioso museo della Grande Mela, simbolo globale dell’arte moderna e contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

