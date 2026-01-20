Rapine violente con pistola e martello a Palermo | due giovani incastrati dalle telecamere I video delle aggressioni

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati arrestati a Palermo in relazione a due rapine violente avvenute a Capaci e nel centro della città. Le indagini, supportate da immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di identificare i responsabili delle aggressioni, caratterizzate da calci, pugni e l’uso di armi come pistola e martello. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’applicazione di misure cautelari in carcere.

Calci, pugni, l'uso di un martello e di una pistola. La polizia e i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani, di 19 e 20 anni, residenti a Carini, in provincia di Palermo, per due rapine particolarmente violente avvenute a Capaci e nel capoluogo di regione. Nel primo caso il 19enne ha aggredito, con due complici rimasti ignori, il titolare di una comunità-alloggio per anziani, a Capaci. I tre hanno inseguito la vittima a casa, e dentro l'ascensore l'hanno minacciata con una pistola, colpendola con diversi pugni. Il secondo caso vede coinvolto sia il 20enne sia il 19enne dell'aggressione di Capaci: questa volta a Palermo, in zona San Lorenzo, i due aggressori hanno rapinato una donna, minacciandola con un martello.

