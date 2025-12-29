Bologna il 1 gennaio torna in piazza per la pace con Zuppi Lepore De Paz e Lafram

Il 1 gennaio, Bologna tornerà a riempire le piazze della città con una manifestazione per la pace. Alla partecipazione di figure come Zuppi, Lepore, De Paz e Lafram, si uniscono cittadini e associazioni in un gesto di speranza e solidarietà. Un’occasione per riflettere sui valori di convivenza e dialogo, avvicinando la comunità in un momento di inizio anno dedicato alla pace e alla collaborazione.

Bologna darà il benvenuto al nuovo anno tornando a colorare le sue strade con la manifestazione per la pace del 1 gennaio. Migliaia di persone, rappresentanti delle istituzioni, esponenti delle comunità religiose e attivisti sono attesi in piazza. Tra loro non mancheranno il presidente della Cei. Bologna per la pace primo gennaio con Zuppi, De Paz, Lafram e Lepore - Torna anche quest'anno la Marcia per la Pace del primo gennaio a Bologna, promossa dalla Rete Pace e Nonviolenza Emilia-

Concerto di Capodanno al Mazzacorati il 1 gennaio - Come da tradizione, giovedì 1 gennaio a partire dalle 11: 30, il Teatro Mazzacorati 1763 dà il benvenuto al nuovo anno con uno speciale concerto. ilrestodelcarlino.it

Bologna, dall'1 gennaio stop a 10mila auto ibride nella Ztl: cosa cambia e chi può entrare - Le tariffe per i bolognesi In tutto, dice il Comune, si conteranno almeno 10mila auto in meno nel centro storico, vale a di ... corrieredibologna.corriere.it

#Bologna: le parole di #DiVaio sul #calciomercato di gennaio - facebook.com facebook

Bologna, dall'1 gennaio stop alle auto ibride nella Ztl: cosa cambia e chi può entrare x.com

