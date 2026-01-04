Pellegrini ricevuti dal cardinal Pizzaballa | Noi in Terra Santa per una pace possibile

Dal 1° al 7 gennaio, 28 pellegrini di Forlì hanno partecipato a un viaggio in Terra Santa, incontrando il cardinale Pizzabattla presso il Patriarcato di Gerusalemme. Durante l'incontro, hanno consegnato una lettera del vescovo Corazza e offerte raccolte in città e a Bologna, condividendo l’impegno per una pace possibile nella regione. Queste sono le prime notizie e emozioni provenienti da questa esperienza di comunione e speranza.

Giungono dalla Terra Santa le prime notizie ed emozioni dei 28 forlivesi che partecipano al pellegrinaggio di comunione e pace dal 1° al 7 gennaio e che già venerdì hanno incontrato il cardinale Pierbattista Pizzaballa presso il Patriarcato Latino a Gerusalemme, consegnandogli la lettera del vescovo Livio Corazza, con l’invito a un prossimo incontro a Forlì, e le offerte raccolte a Forlì e a Bologna in segno di solidarietà. "Rivolgo innanzitutto un ringraziamento alla diocesi di Forlì-Bertinoro per la sua presenza e la partecipazione a questo pellegrinaggio – ha detto al gruppo il cardinal Pizzaballa –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pellegrini ricevuti dal cardinal Pizzaballa: "Noi in Terra Santa per una pace possibile" Leggi anche: "Noi vescovi in Terra Santa porteremo un grido: pace" Leggi anche: Cardinal Pizzaballa: "Per la pace in Palestina prima vanno create le condizioni" | Media: "Colpito minibus, morti 11 componenti della stessa famiglia" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pellegrini ricevuti dal cardinal Pizzaballa: Noi in Terra Santa per una pace possibile. L’invito del Cardinale Pizzaballa: «È ora di tornare in Terra Santa, il pellegrinaggio è sicuro» - Dove un tempo c’erano migliaia di pellegrini festanti, provenienti da ogni angolo del mondo, oggi regna il silenzio. ecodibergamo.it Il cardinale Pizzaballa a Fanpage.it: “Dopo 2 anni di guerra Gaza rinasce, ho visto voglia di normalità” - it: “Ho visto a Gaza la distruzione di sempre, ma anche un desiderio di ritorno alla vita”. fanpage.it

Striscia di Gaza: il cardinale Pizzaballa in visita pastorale alla parrocchia della Sacra Famiglia - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme per i latini, accompagnato dal vicario patriarcale latino, monsignor William Shomali e una piccola delegazione, è arrivato ieri a Gaza ... corrierecesenate.it

“Il #povero non è soltanto qualcuno che si aiuta, ma la presenza sacramentale del Signore”. Papa #LeoneXIV lo ha ribadito con forza nell’udienza a un gruppo di pellegrini della parrocchia Santo Tomás de Villanueva di Alcalá de Henares, in Spagna, ricevuti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.