Bolloré fa di nuovo spese in Italia | Vivendi compra il 51 per cento di Lucky Red

StudioCanal, il braccio cinematografico di Vivendi, ha acquisito il 51% di Lucky Red. La notizia è rimbalzata perfino su Variety. Si tratta dell’ennesimo vorace boccone della multinazionale francese ai danni di una società nazionale, in questo caso italiana, indipendente. LuckyRed venne fondata a Roma nel 1987 da Andrea Occhipinti e dal defunto Kermit Smith diventando subito società di distribuzione di film indipendenti e negli ultimi anni anche di produzione cinematografica tout court. StudioCanal è parte di Vivendi, a sua volta di proprietà del multimiliardario d’oltralpe Vincent Bolloré che di recente aveva fatto shopping in Italia acquisendo quote in Mediaset (circa il 30%) e Telecom (circa il 25%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’azienda di produzione cinematografica italiana Lucky Red è stata comprata dal gruppo francese Vivendi x.com

L'acquisizione del 51% di Lucky Red da parte di Vivendi invita a fare l'ennesima riflessione sullo stato del cinema italiano. Nessun allarmismo o pessimismo cieco: quella fase è passata da un pezzo. Però è evidente che ormai sono veramente poche le realtà i - facebook.com facebook