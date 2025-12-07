Boato nella notte allo Zen i ladri fanno saltare in aria lo sportello bancomat delle Poste
Un forte boato scuote il quartiere Zen. Una banda ha colpito la scorsa notte utilizzando un ordigno esplosivo per fare saltare in aria e svuotare lo sportello bancomat delle Poste di via Gino Zappa nel tentativo di accedere al vano in cui è custodita la cassetta di sicurezza contenente il denaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
