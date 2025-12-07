Boato nella notte allo Zen i ladri fanno saltare in aria lo sportello bancomat delle Poste

Palermotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte boato scuote il quartiere Zen. Una banda ha colpito la scorsa notte utilizzando un ordigno esplosivo per fare saltare in aria e svuotare lo sportello bancomat delle Poste di via Gino Zappa nel tentativo di accedere al vano in cui è custodita la cassetta di sicurezza contenente il denaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

