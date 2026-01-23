Nasce il Board of Peace per Gaza L’Onu privata con 20 amici di Trump

È stato firmato a Davos lo statuto del Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace e alla ricostruzione di Gaza. L’iniziativa, creata con il supporto di 20 membri, mira a favorire un processo stabile nella regione. Questa nuova struttura rappresenta un passo importante nel tentativo di affrontare le sfide geopolitiche legate al conflitto, con potenziali sviluppi futuri oltre la semplice ricostruzione.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA L’affare della pace. È stato firmato sul palco di Davos lo statuto del Board of Peace, l’organismo pensato per mantenere la pace e la ricostruzione della Striscia di Gaza (ma che potrebbe andare oltre questo scopo). "Potrebbe essere – ha detto il presidente americano Donald Trump – uno degli organismi più importanti mai creati. Tutti ne vogliono far parte, i leader che sono qui mi piacciono tutti, sono grandi leader". E ancora: "Ora potremo fare tutto ciò che vogliamo". L’obiettivo di una Onu alternativa, creata a sua immagine e somiglianza, traspare sin dal logo del Board: uno scudo con la cartina degli Stati Uniti circondata da due ramoscelli di ulivo, che richiama il simbolo bianco e azzurro delle Nazioni Unite con il mappamondo circondato dagli stessi ramoscelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpDopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU.

Trump, sfida all’Onu: a Davos nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Concluso l'incontro con ZelenskyDurante il Forum di Davos, il presidente americano ha annunciato la creazione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui aderiscono 19 leader mondiali.

