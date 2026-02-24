Napoli | 12 marzo al via Bmt 2026 inaugura ministro Santanchè

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha aperto la 29ª edizione della Bmt a Napoli, motivata dalla crescita del settore turistico nella regione. Durante l’evento, decine di operatori e aziende del settore presentano le ultime novità e offerte. La giornata di apertura ha attirato molti professionisti e visitatori, interessati alle opportunità di sviluppo e alle nuove strategie di promozione turistica. La fiera continuerà fino al 14 marzo presso la Mostra d’Oltremare.

(Adnkronos) – Giovedì 12 marzo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, inaugurerà la 29.ma edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli, presso la Mostra d'Oltremare, dal 12 al 14 marzo 2026. Al taglio del nastro della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata dalla Progecta di Angioletto de Negri, saranno . 'Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo delle 29 edizioni – afferma Angioletto de Negri, ideatore e organizzatore della BMT – in un momento così dinamico per il comparto turistico.