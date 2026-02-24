BLOG | La chiesetta di campagna che custodisce un tesoro Luca Signorelli a Morra

Luca Signorelli ha dipinto un affresco nella chiesetta di campagna di Morra, a causa dell'interesse del pittore per i paesaggi toscani. La piccola chiesa si trova immersa tra colline e campi coltivati, attirando visitatori curiosi di scoprire il tesoro nascosto. La scena rappresenta un esempio unico di arte rinascimentale conservata in un luogo poco frequentato. Chi si avvicina può ammirare i dettagli che rendono speciale questa opera e il suo ambiente.

Vale la pena programmare una visita a questa chiesetta di campagna? Certamente. L’interno ad unica navata contiene un ciclo pittorico di grande rilevanza. Si tratta di significativi affreschi di Luca Signorelli Se vi trovate a Castiglion Fiorentino e andate a visitare la splendida valle di Chio, potete proseguire valicando il passo in direzione di Trestina, Città di Castello. Proprio quando sarete da poco entrati nel territorio comunale alto tiberino vi troverete a Morra. Si tratta di un piccolissimo nucleo accanto al quale sorge l’Oratorio di San Crescentino. La visita non è immediata, ma basterà un po’ di impegno telefonico per prenotare un sopralluogo guidato a breve distanza di tempo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it A Palermo la mappa che custodisce la storia di Niscemi: "Fondata dai Branciforte, non è abusiva"A Palermo è stata scoperta una mappa antica che racconta la storia di Niscemi. Margaritone: Il Pittore Aretino che Osò Firmare le Sue Opere Arezzo custodisce la memoria di…Arezzo ha scoperto che Margaritone, artista del Duecento, firmò molte delle sue opere, spinto dal desiderio di riconoscimento. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La chiesa di San Clemente a Pigli sta crollando. Il nuovo scempio è servito; Palermo 1926: l'omicidio della roncola in piazza Borsa; Milano | Macconago – Demolito l’ex edificio del Tiro a Volo e altro ancora. La chiesetta nel mirino dei vandaliSONCINO - Per la seconda settimana consecutiva la chiesetta campestre della Madonna di Villavetere, nelle campagne di Gallignano, finisce nel mirino dei vandali. Dopo il primo episodio, nuovi danneggi ... laprovinciacr.it Pizzo, la furia del mare non risparmia la Chiesetta di Piedigrotta: le onde si abbattono sulla facciataSpiaggia quasi del tutto scomparsa e acqua che entra e minaccia uno dei monumenti più visitati della Calabria. L’allarme di Montesanti: «Impedire alle persone di scendere» ... ilvibonese.it Luca Signorelli 1445 1523 Cappella di San Brizio Duomo di Orvieto dettaglio di Dante x.com Luca Signorelli - Annunciazione - tempera su tavola 282 x 205 cm, firmata e datata 1491, Pinacoteca e Museo Civico / Volterra. - facebook.com facebook