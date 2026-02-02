A Palermo la mappa che custodisce la storia di Niscemi | Fondata dai Branciforte non è abusiva

A Palermo è stata scoperta una mappa antica che racconta la storia di Niscemi. La mappa, risalente a circa 300 anni fa, si trova in un palazzo storico della città. Secondo gli esperti, la città di Niscemi fu fondata dai Branciforte e non si tratta di un insediamento abusivo come alcuni sostenevano. La scoperta rivela dettagli inediti sulla storia e la crescita di Niscemi, confermando la sua origine legittima e la sua importanza nel passato della regione.

Il sindaco della cittadina nissena rispedisce al mittente le accuse di chi definisce "Niscemologo". E svela che esiste un documento di 300 anni fa che racconta come nasce e la sua storia. "Siamo una comunità di 25 mila abitanti che con il suo indotto produce un miliardo di euro l'anno. Non definiteci piccolo Comune" “Il nostro centro storico è ripreso in una mappa di 300 anni fa che si trova in un palazzo storico di Palermo. Niscemi è stata fondata da una famiglia storica, quella dei Branciforte. Se qualcuno vuole parlare di Niscemi lo faccia pensando a chi soffre e a chi ha dovuto abbandonare la propria casa e i ricordi più cari”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

