Napoli garage al Vomero con colonnine elettriche abusive | attività sospesa

Nei pressi di piazza degli Artisti nel quartiere Vomero di Napoli, i carabinieri hanno individuato un garage con colonne di ricarica elettrica abusive. L’attività, priva di contatore e collegata direttamente alla rete pubblica, è stata sospesa. Questa scoperta evidenzia la presenza di pratiche irregolari nel settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, sottolineando l’importanza di controlli e regolamentazioni adeguate.

Scoperta dei carabinieri in piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero, a Napoli: energia prelevata dalla rete pubblica senza contatore. Denunciati i tre titolari. L'ispezione è stata effettuata dai militari dell'Arma con il supporto della Polizia Locale, nell'ambito delle verifiche contro gli illeciti legati all'uso irregolare dell'energia elettrica. Dagli accertamenti è emerso che l'energia elettrica utilizzata per illuminare l'intera autorimessa veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza alcun contatore in grado di rilevarne i consumi. Non solo: anche le colonnine di ricarica per auto elettriche risultavano collegate abusivamente.

