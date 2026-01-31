Autofficina senza autorizzazione e all’interno c’è un lavoratore al nero | stop immediato all’attività

I carabinieri di Santa Croce sull’Arno, insieme al Nil di Pisa e al Nucleo forestale di Calcinaia, hanno fermato un’autofficina senza autorizzazioni. Dentro, hanno trovato un lavoratore al nero. L’attività è stata immediatamente bloccata.

SANTA CROCE SULL’ARNO – Nel pomeriggio di mercoledì (28 gennaio) i carabinieri della stazione di Santa Croce sull’Arno, coadiuvati dal Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa e dal Nucleo forestale di Calcinaia, hanno eseguito un’ispezione mirata presso un’autofficina con rivendita auto in via del Bosco a santa Croce sull’Arno. L’esito dell’operazione ha portato alla denuncia della titolare dell’attivita? a causa di gravi e plurime inosservanze della normativa vigente. Durante il controllo e? stata accertata la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( Rspp ) e l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), riscontrando inoltre la presenza di un lavoratore straniero impiegato in nero, senza la preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Santa Croce SullArno Lavoratore in nero in un market e merce esposta senza autorizzazione: "stangata" per il titolare "Un lavoratore in nero su due": sospesi cantieri e attività commerciale con oltre 10 mila euro di sanzioni La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Santa Croce SullArno Argomenti discussi: Napoli Scampia, sequestrata autofficina abusiva di 140 mq; Scampia, blitz interforze: sequestrata autofficina abusiva su suolo comunale; Scampia, scoperta e sequestrata autofficina abusiva su suolo comunale. Scampia, scoperta e sequestrata autofficina abusiva su suolo comunaleArea comunale trasformata in officina meccanica abusiva, con veicoli in riparazione, rifiuti pericolosi e allacci clandestini. cronachedellacampania.it Scampia, blitz interforze: sequestrata autofficina abusiva su suolo comunaleUn’autofficina completamente abusiva, realizzata su un’area comunale di circa 140 metri quadrati, è stata sequestrata nei giorni scorsi a Scampia, nei pressi di piazza Giovanni Paolo II, al termine di ... teleclubitalia.it Napoli, operazione congiunta a Scampia: sequestrata autofficina abusiva di 140 mq. Occupazione di suolo pubblico, furto di utenze e gestione illecita di rifiuti i reati contestati. A seguito di un esposto dettagliato è scattata un'operazione interforze nel quartiere facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.