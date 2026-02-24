VIDEO Operazione contro il clan Vanella Grassi | collegamenti con una ‘ndrina’ di Reggio Calabria

Il clan Vanella Grassi è finito sotto inchiesta a causa di collegamenti con una ‘ndrina di Reggio Calabria. Le indagini dei carabinieri di Napoli hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, che coinvolge persone sospettate di reati come traffico di droga, rapine e detenzione di armi. Durante le operazioni, sono stati sequestrati arnesi e sostanze sospette, mentre si approfondiscono i legami tra le due organizzazioni criminali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla 'Ndrina Nirda-Strangio di Reggio Calabria. L'articolo VIDEO Operazione contro il clan Vanella Grassi: collegamenti con una 'ndrina' di Reggio Calabria proviene da Anteprima24.