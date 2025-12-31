Melito Porto Salvo | Capodanno con Paolo Belli

A Melito Porto Salvo, il Capodanno sarà celebrato con un concerto di Paolo Belli, evento inserito nel calendario natalizio promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Questa iniziativa si inserisce nelle attività organizzate nei vari comuni del reggino per offrire momenti di aggregazione e intrattenimento durante le festività. Un’occasione per vivere insieme una serata speciale, nel rispetto delle tradizioni e delle misure di sicurezza.

Proseguono con enorme successo i numerosi eventi natalizi predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei vari comuni del reggino. Pubblico delle grandi occasioni per i due appuntamenti effettuati in contemporanea: l'eccezionale concerto di Daniele Silvestri in Piazza della.

