Il ciclone Harry colpisce Melito Porto Salvo | collassato parte del lungomare dei Mille

Il ciclone Harry ha coinvolto Melito Porto Salvo, causando il collasso di una parte del lungomare dei Mille. Le intense condizioni meteorologiche hanno provocato danni significativi e criticità nella zona, in particolare nel Reggino. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare l’entità dei danni e mettere in atto eventuali interventi di emergenza.

Il ciclone Harry sta interessando la Calabria, con effetti particolarmente intensi nel Reggino, dove si stanno registrando danni e criticità diffuse. Come temuto, il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha già provocato danni rilevanti sul territorio.

Con l'intensificarsi della forza del ciclone Harry, forti piogge e raffiche di vento stanno interessando diversi settori della Sicilia, Sardegna e Calabria. Nessun miglioramento prima di giovedì. x.com

Il ciclone Harry ripreso dalle coste del Plemmirio, le onde si infrangono violentemente sulla costa, generando imponenti getti d’acqua. Kevin Saragozza - facebook.com facebook

