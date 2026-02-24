Blitz anticamorra tra 9 arrestati anche esponenti ‘ndrangheta

Nella mattinata del 24 febbraio 2026, i Carabinieri di Napoli hanno arrestato nove persone coinvolte in un'operazione contro la criminalità organizzata, tra cui esponenti di ‘ndrangheta. La causa dell’azione è un'indagine lunga e complessa su traffici illeciti e alleanze tra diverse famiglie criminali. Durante il blitz, sono stati sequestrati documenti e denaro, mentre gli arrestati sono stati portati in caserma per interrogatori. L’operazione mira a smantellare le reti che operano tra Napoli e Calabria.

Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della mattinata del 24 febbraio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere di stampo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.