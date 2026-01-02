Il 4 gennaio si celebra il Dating Sunday, il giorno con il maggior traffico sulle app di incontri. In questa giornata, molte persone cercano di iniziare l’anno con nuove opportunità sentimentali. Per sfruttare al meglio questa occasione, l’esperta condivide alcuni consigli pratici per aumentare le possibilità di successo e rendere più efficaci i propri incontri online.

S i chiama “dating sunday”, la “domenica degli appuntamenti” è la prima di gennaio. Sarà per un maggiore ottimismo verso l’amore, sarà la voglia di mettere in pratica eventuali buoni propositi anche sentimentalmente parlando, resta il fatto che questo giorno, quest’anno il 4 gennaio, si registrano sempre un numero maggiore di interazioni e match sulle app di incontri. Autodifesa, un’app di realtà virtuale per insegnare alle donne le tecniche base X Leggi anche › Attaccamento evitante: quando la paura dell’amore diventa distanza Dating Sunday, la prima domenica di gennaio è l’occasione per capire cosa si vuole in amore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il 4 gennaio sarà il Dating Sunday, il momento di maggior traffico sulle app di dating. I consigli dell'esperta per sfruttare al meglio il momento

