Crosetto | Servono 4,4 miliardi per il ' dome' italiano E più fondi per spazio e cybersicurezza

"Sono decenni che non ci occupiamo di Difesa e ora dunque bisogna correre", ha ribadito iniziando la sua audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato il ministro della Difesa Guido Crosetto, arrivato al Senato di prima mattina per presentare il Documento programmatico pluriennale 2025-27, che definisce la pianificazione pluriennale della spesa militare e dei programmi di armamento per la Difesa italiana. "Ora - ha proseguito il ministro - dobbiamo dotarci di uno strumento militare efficiente, efficace, che non sprechi risorse e che in qualche modo sia pronto ad adeguarsi a cambi repentini che ci rendono impossibile definire il futuro, sia dal punto di vista degli scenari, sia della minaccia, sia delle tecnolgie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Crosetto: "Servono 4,4 miliardi per il 'dome' italiano. E più fondi per spazio e cybersicurezza"

