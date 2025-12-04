Artigiani nella Casa delle Eccellenze Previsti spazi per dodici botteghe | Ma la burocrazia deve costare meno
Firenze avrà la sua Casa delle Eccellenze, con il via libera della sindaca Sara Funaro. È quanto emerso nell’incontro tra Cna Firenze Metropolitana, la prima cittadina e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, dedicato al futuro dell’ artigianato fiorentino e al ruolo che le botteghe possono tornare a svolgere nella vita dei quartieri. La proposta è quella di creare uno spazio centrale, facilmente raggiungibile e con la capienza necessaria per ospitare almeno dodici artigiani a rotazione: è questo il modello proposto da Cna, che immagina una sede simile all’ex tribunale di piazza San Firenze o al complesso di Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Casa Infante artigiani del gelato - facebook.com Vai su Facebook
Artigiani nella Casa delle Eccellenze . Previsti spazi per dodici botteghe: "Ma la burocrazia deve costare meno" - Firenze avrà la sua Casa delle Eccellenze, con il via libera della sindaca Sara Funaro. Si legge su lanazione.it
Partono i "Cammini artigiani" alla scoperta delle eccellenze - Partono i "Cammini artigiani" alla scoperta delle eccellenze A Recanati è partito il progetto "Cammini artigiani" per promuovere il territorio attraverso le botteghe artigiane. Riporta ilrestodelcarlino.it