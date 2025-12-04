Firenze avrà la sua Casa delle Eccellenze, con il via libera della sindaca Sara Funaro. È quanto emerso nell’incontro tra Cna Firenze Metropolitana, la prima cittadina e l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, dedicato al futuro dell’ artigianato fiorentino e al ruolo che le botteghe possono tornare a svolgere nella vita dei quartieri. La proposta è quella di creare uno spazio centrale, facilmente raggiungibile e con la capienza necessaria per ospitare almeno dodici artigiani a rotazione: è questo il modello proposto da Cna, che immagina una sede simile all’ex tribunale di piazza San Firenze o al complesso di Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Artigiani nella Casa delle Eccellenze . Previsti spazi per dodici botteghe: "Ma la burocrazia deve costare meno"